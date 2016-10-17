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ضبط خنجرين مع راكب بمطار القاهرة الدولى قبل سفره إلى السعودية

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ضبط خنجرين مع راكب بمطار القاهرة الدولى قبل سفره إلى السعودية ضبط خنجرين مع راكب بمطار القاهرة الدولى قبل سفره إلى السعودية

مطار القاهرة الدولي

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب حاول تهريب خنجرين محظور حيازتهما، وذلك أثناء سفره إلي القصيم بالسعودية، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران رقم 633، والمتجهة إلى القصيم بالسعودية، اشتبه رجال التأمين فى حقيبة الراكب ” م.ا “، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة، وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتح الحقيبة، تبين وجود خنجرين بداخلها، مخالفًا قوانين حيازة الأسلحة، ويمثل خطورة على سلامة الطائرة والركاب.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.

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