المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيرى وتدمير 31 ملجأ للعناصر التكفيرية بشمال سيناء

نشر المتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية على صفحة التواص الاجتماعى “فيس بوك”، بيان، أوضح فيه استمرار العمليات العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء، للحفاظ على سلامة الوطن وتحقيق الأمن للمواطنين.

وقال المتحدث العسكرى، “قام جنودنا البواسل مع آذان فجر اليوم الإثنين، وفى تنسيق متكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية ومعلومات دقيقة وموقوتة، أقلعت طائراتنا من قواعدها القريبة من شمال سيناء، تستهدف مباغتة ملاجئ اختباء العناصر التكفيرية لتدميرها، حيث تم قذف وتدمير عدد 31 ملجأ ومخزن للعناصر التكفيرية، كما قامت عناصر المدفعية بالتعامل مع عدد آخر من الأهداف وفى تعاون وثيق مع القوات البرية والوحدات الخاصة، وتم مداهمة مجموعات آخرى من البؤر تستخدمها تلك العناصر، وقد نتج عن أعمال القتال اليوم مقتل عدد 19 فرد تكفيرى، وتدمير عدد 3 عربة أنواع بالإضافة، إلى عدد 3 دراجة نارية، وعدد 8 عبوة ناسفة كانت معدة لإستهداف قواتنا، وأكمل البيان، وقد أسفرت عن إستشهاد مقاتل من أبطال القوات المسلحة، ولا يزال رجال قواتنا المسلحة مستمرون فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معهم بكل حسم.

وأكد المتحدث العسكرى، فى البيان، على أن سلامة الوطن ووحدة أراضي الدولة المصرية، تعد حجر زاوية يُبذل من أجله كل غال ونفيس مهما كلفنا ذلك من تضحيات.