مدير “كويكا” بالقاهرة: إنشاء جامعة عمالية برعاية كورية في بني سويف قريبا

قال مدير مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية “كويكا” لي هيانج وو إن بلاده ترعى إنشاء جامعة عمالية كورية في بني سويف، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف فقط على توقيع الاتفاقية بين البلدين.

وأضاف هيانج وو خلال مؤتمر صحفي بالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة أن كويكا لديها 6 متطوعين في مصر ، وأنها تنتظر اقتراحات مصر حول أهم المجالات التي تحتاج فيها القاهرة لمزيد من المتطوعين.

وأكد هيانج وو أن كوريا تقدم منحا دراسية لعدد من العاملين في عدة مجالات تقترحها الحكومة المصرية سنويا للحصول على درجة الماجستير من المؤسسات المهنية الكورية.