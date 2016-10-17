الحكومة البريطانية: لا نتعاون مع المليشيات المسلحة الموجودة فى العراق

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، إدوين سموال، إن هزيمة داعش فى مدينة الموصل العراقية يتطلب قوة نارية كبيرة واستخباراتية أيضًا، لافتًا إلى أن أعضاء التحالف الدولي والقوات العراقية اكتسبوا خبرة مشتركة لرصد الدواعش المندسين بين المدنيين ويستخدمونهم كدروع بشرية فى أغلب المعارك.

وأضاف إدوين خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن القوات البريطانية تتعاون مع الجيش والحكومة العراقية بعيدا ن المليشيات المنتشرة، مشيرا إلى أنهم يمثلون كل العراقيين بكل طوائفهم وأديانهم.