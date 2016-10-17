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القوات الليبية تسيطر على حى المنارة فى مدينة سرت

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القوات الليبية تسيطر على حى المنارة فى مدينة سرت القوات الليبية تسيطر على حى المنارة فى مدينة سرت

 

القوات الليبية فى سرت – أرشيفية

استولت القوات الموالية للحكومة الليبية على حى المنارة (الكامبو) فى سرت من قبضة تنظيم داعش أمس الأحد.

وبحسب “رويترز”، بعد ستة شهور من القتال المدعوم بضربات جوية أمريكية تقترب القوات الليبية الموالية للحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة فى طرابلس من القضاء على البقية الباقية من التنظيم المتشدد فى سرت.

وقال أحد المقاتلين لرويترز: “اليوم تقدمت قوات البنيان المرصوص من كافة الزوايا وتم تحرير حى المنارة ونحن الآن على أطراف الجيزة البحرية.”

وقال مسؤول عسكرى لمراسل رويترز، إن قتالا عنيفا دار فى شوارع الجيزة البحرية شاركت فيه دبابات وسيارات مدرعة وأسلحة ثقيلة وكذلك ضربات جوية لاستعادة منازل استولى عليها تنظيم داعش.

وسيكون سقوط سرت هزيمة جديدة للتنظيم المتشدد الذى يواجه ضغوطا فى معاقله الرئيسية فى سوريا والعراق ويفقد أراض هناك أيضا.

واستولى التنظيم على سرت قبل عام حيث استفاد المتشددون من الفوضى التى أعقبت سقوط القذافى فى عام 2011.

وتكافح المدعومة من الأمم المتحدة فى طرابلس لبسط سيطرتها على الفصائل القوية التى كانت تعارض حكم معمر القذافى والتى تسيطر على مناطق متنوعة فى البلاد.

وبدأت قوات من مدينة مصراتة الساحلية حملة لاستعادة سرت قبل ستة أشهر لكنها حققت تقدما بدعم الضربات الجوية الأمريكية وفرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية التى توجهها على الأرض.

ويتحصن التنظيم المتشدد الآن فى حى واحد متبقى بالمدينة ويحارب القوات المتقدمة بالقناصة والأكمنة.

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