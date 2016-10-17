أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

براد بيت ينهار عند رؤية ولديه

Google+ Print

الإثنين 17-10-2016 14:29

لم يتمكن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt من تمالك نفسه في أول لقاء له مع ولديه فانهار بالبكاء.
وكانت المحكمة قد سمحت للنجم بلقاء 2 من أصل 6 من أولاده بحضور والدتهم الممثلة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie.
وقد جاء هذا اللقاء بعد مرور نحو 3 أسابيع على إعلان مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبها الطلاق منه.
والتقى بيت ولديه لساعة واحدة في منزل العائلة السابق في لوس أنجلوس، حيث كانت جولي متواجدة، ولكنها لم تتكلم معه.
وذكرت بعض الصحف الأمريكية أن بيت التقى فيفيان وزهارا، وبعد أن انهار بالبكاء، بدأ ولداه أيضاً بالبكاء، فحاول اللعب معهما للتخفيف من حدة التوتر.
يشار إلى أن اللقاء تم بوجود أخصائية نفسية وذلك لحماية الأطفال من التعرض لأي ضغط نفسي.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي