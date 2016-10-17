براد بيت ينهار عند رؤية ولديه

لم يتمكن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt من تمالك نفسه في أول لقاء له مع ولديه فانهار بالبكاء.

وكانت المحكمة قد سمحت للنجم بلقاء 2 من أصل 6 من أولاده بحضور والدتهم الممثلة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie.

وقد جاء هذا اللقاء بعد مرور نحو 3 أسابيع على إعلان مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبها الطلاق منه.

والتقى بيت ولديه لساعة واحدة في منزل العائلة السابق في لوس أنجلوس، حيث كانت جولي متواجدة، ولكنها لم تتكلم معه.

وذكرت بعض الصحف الأمريكية أن بيت التقى فيفيان وزهارا، وبعد أن انهار بالبكاء، بدأ ولداه أيضاً بالبكاء، فحاول اللعب معهما للتخفيف من حدة التوتر.

يشار إلى أن اللقاء تم بوجود أخصائية نفسية وذلك لحماية الأطفال من التعرض لأي ضغط نفسي.

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