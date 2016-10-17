أغرب من الخيال: الممثلة علياء عساف أرادت استخراج وثيقة طلاقها فوقعت الكارثة

القاهرة_عمرو رضا

سمعنا كثيرا عن سيدات متزوجات "مع إيقاف التنفيذ"، ولكن النجمة الشابة عليا عساف باتت أول فنانة مطلقة "مع إيقاف التنفيذ" ففي واقعة أغرب من الخيال، ذهبت عليا لاستخراج نسخة من وثيقة طلاقها، فاكتشفت مفاجأة، وهي خلو السجلات الرسمية من أي وثيقة تؤكد طلاقها، ما يعني أنها لا تزال في عصمة زوجها، والأغرب أنّه تم القبض على المأذون الشرعي الذي حرّر وثيقة الطلاق بتهمة التزوير في الوثائق الرسمية.

عليا التي أحدثت ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد عماد الدين بعد أشهر قليلة من حفل زفافٍ أسطوري، بلغتها أنباء القبض على المأذون الشرعي الذي أجرى مراسم الطلاق وسلمها نسخة موثقة، فذهبت لاستخراج نسخة للتأكد من موقفها القانوني، فكانت الصدمة بعدما اكتشفت أن وثيقة الطلاق غير موثقة ولا أثر لها في السجلات، وأنها لا زالت بنظر الدولة زوجة لطليقها.

وعلى الفور كلّفت عليا محاميها للذهاب إلى محكمة الأسرة لطلب توثيق قسيمة الطلاق، وتأكيد سلامتها وإبلاغ السجل المدني ومحكمة الأحوال الشخصية بواقعة الطلاق، خاصة وأن دفتر تسجيل واقعة طلاقها تم تحريزه ضمن قضية التزوير المتهم فيها المأذون الشرعي.

وكانت عساف الشهيرة بـ"أم الشحات" وهو دورها في فيلم "بلية ودماغه العالية" أعلنت عبر حسابها الشخصي "إنستقرام" انفصالها عن زوجها رجل الأعمال بعد زواج دام ثمانية أشهر فقط، وخطفت رسائل العتاب بينهما أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما توجه محمد برسالة لطليقته قال فيها: جعلتكِ ملكة فاخترتِ السقوط.

وردت عليا عساف عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام: متتجوزيش اللي يكذب عليك ويخدعك ويبينلك أحلام مش حقيقية، متتجوزيش اللي عايش لنفسه ولراحته مش عايش ليك، متتجوزيش اللي مايبقاش عايز يشوفك أحسن واحدة في الدنيا، وعايز يهدك ويهد طموحك، وكل ماتنجحى يكره نجاحك.

أضافت: متتجوزيش اللي يوم ماتحسى إنك مش عايزة تكملى معاه ينزلك من غير هدومك وأى حاجة بتاعتك، بحجة إنك جرحتى كرامته لما طلبتى الطلاق، ولو مش هتتجوزى اللى يخليكى أسعد واحدة في الدنيا، متتجوزيش، اتجوزى اللى يرفعك مش اللى ينزل منك.. متتسرعوش ومتخدوش بالمظاهر.

يذكر أن علياء عساف، ممثلة مصرية، بدأت التمثيل منذ طفولتها المبكرة، حيث عملت للمرة الأولى من خلال فيلم "نزوة" مع أحمد زكي ويسرا وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وشاركت فى 21 عملاً فنياً منها "شجيع السيما"، "بلية ودماغه العالية"، "رحلة حب"، "أوقات فراغ"، "حين ميسرة"، ومسلسلات "كاريوكا"، "الداعية"، "مزاج الخير" و"سقوط حر".