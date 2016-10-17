محمد عبده يغني «نور الشمس»

يجتمع الشاعر الإماراتي الدكتور مانع سعيد العتيبة، وفنان العرب السعودي محمد عبده، من خلال قصيدة وأغنية «نور الشمس» حملت ألحان الملحن المبدع «هبوب»، هذا وقام بالإشراف العام على هذا العمل الضخم إنتاجياً «نور الشمس»، ومتابعة الشاعر الإماراتي راشد شرار، وذلك بالتعاون مع شركة «321 أكشن» للإنتاج الفني، كمنتج منفذ لجميع مراحل العمل، كما تمت عملية التسجيل ما بين الاستوديوهات الصوتية في دبي والقاهرة، ولندن، إلى جانب عملية تصوير الفيديو كليب الخاص بها في بيروت تحت إدارة وإخراج الإماراتي جاسم الجسمي، وحملت القصيدة «نور الشمس» بعداً عاطفياً خاصاً، حيث أظهره الشاعر د. مانع سعيد العتيبة، فقد حمل الأداء والصوت والإحساس الغنائي لفنان العرب نقلة كبيرة إضافية هامة للأغنية، تم ترجمتها في سيناريو كليب «نور الشمس» الذي دار حول مدى علاقة الحبيب وقربه الكبير وسر الشوق في الحضور والغياب، هذا وستطرح أغنية «نور الشمس» خلال فترة الأيام القليلة المقبلة، عبر الإذاعات الخليجية والعربية، بالتزامن مع عرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.