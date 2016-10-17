بالفيديو: كيم كردشيان في مسرح الجريمة..وقضية جديدة في الأفق

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الفرنسية فيديو يظهر نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian في غرفتها بعد تعرضها للسرقة.

ويظهر الفيديو النجمة البالغة من العمر 35 عاماً وهي تجلس على الأريكة بكل هدوء وتحمل هاتفها المحمول وتتحدث مع أحد الأصدقاء عبر اتصال الفيديو.

وعلى ذلك، قدمت كيم دعوى قضية جديدة في فرنسا، بعد انتشار الفيديو الذي صورها في مكان الجريمة بالفندق بدون علمها.

وأصدر محامي كيم بيانًا قال فيه "إنه تم تصوير كيم كردشيان دون موافقتها أو موافقة الشرطة الفرنسية، وبينما كانت الشرطة تحقق في مسرح الجريمة".

وقد شككت العديد من المواقع الإخبارية بحقيقة عملية السطو، معتبرين أن السرقة مجرد عملية احتيال على شركات التأمين، إذ أن كيم بدت في الفيديو هادئة ومساعدتها الشخصية أيضاً، والغرفة قد أفرغت تماماً من ملابسها في ظل وجود الشرطة.

يذكر أن كيم كردشيان أعلنت أنها لن تستأنف تصوير برنامجها الشهير إلا بعد مرور شهر نظراً لوضعها النفسي بعد عملية السرقة، وبما أن كيم تتلقى مقابل الحلقة 150 ألف دولار، فستخسر 4.5 مليون دولار بعد انقضاء الشهر.

سرقة كيم كردشيان تتحول إلى "عدّة" ساخرة في الهالويين

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