أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: كيم كردشيان في مسرح الجريمة..وقضية جديدة في الأفق

Google+ Print

الإثنين 17-10-2016 15:38

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الفرنسية يظهر نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian في غرفتها بعد تعرضها للسرقة.
ويظهر الفيديو النجمة البالغة من العمر 35 عاماً وهي تجلس على الأريكة بكل هدوء وتحمل هاتفها المحمول وتتحدث مع أحد الأصدقاء عبر اتصال الفيديو.
وعلى ذلك، قدمت كيم دعوى قضية جديدة في فرنسا، بعد انتشار الفيديو الذي صورها في مكان الجريمة بالفندق بدون علمها.
وأصدر محامي كيم بيانًا قال فيه "إنه تم تصوير كيم كردشيان دون موافقتها أو موافقة الشرطة الفرنسية، وبينما كانت الشرطة تحقق في مسرح الجريمة".
وقد شككت العديد من المواقع الإخبارية بحقيقة عملية السطو، معتبرين أن السرقة مجرد عملية احتيال على شركات التأمين، إذ أن كيم بدت في الفيديو هادئة ومساعدتها الشخصية أيضاً، والغرفة قد أفرغت تماماً من ملابسها في ظل وجود الشرطة.
يذكر أن كيم كردشيان أعلنت أنها لن تستأنف تصوير برنامجها الشهير إلا بعد مرور شهر نظراً لوضعها النفسي بعد عملية السرقة، وبما أن كيم تتلقى مقابل الحلقة 150 ألف دولار، فستخسر 4.5 مليون دولار بعد انقضاء الشهر.

 

سرقة كيم كردشيان تتحول إلى "عدّة" ساخرة في الهالويين

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين