بالصور..السفارة البريطانية تنشر تفاصيل التدريبات البحرية المشتركة مع مصر

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية فى القاهرة عبر فيس بوك، تفاصيل التدريبات البحرية المشتركة بين مصر وبريطانيا، التى تقام فى الإسكندرية.

وأكدت السفارة أن المملكة المتحدة تعمل مع مصر على تعزيز التعاون البحرى بين البلدين، انطلاقًا من شراكة الدفاع المتسعة بينهما، وذلك لمواجهة المخاطر المشتركة الناجمة عن التطرف العالمى، وكجزء من الجهود السابقة، وصلت حاملة المروحيات HMS OCEAN، التى تُعد جزءًا من فريق عمل قوات التدخل البحرى السريع، وتخضع لقيادة قائد فريق عمل المهام البرمائية (COMATG) – إلى الإسكندرية 15 أكتوبر ولمدة يومين.

وأضافت السفارة، أن هذه هى المرة الأولى التى تزور فيها السفينة التى تحمل عمل المملكة المتحدة الإسكندرية منذ ثمانية أعوام، وقد انتشر فريق العمل فى البحر المتوسط والشرق الأوسط لإجراء تدريبات مع شركائنا من الدول، ومن ثم العودة إلى المملكة المتحدة العام المقبل، وتُعد HMS OCEAN سفينة هجوم برمائية، وهى السفينة الوحيدة التى تهبط عليها المروحيات فى البحرية الملكية، كما أنها تحمل علم الأسطول البحرى.

وأشارت السفارة، إلى أن السفير البريطانى فى مصر جون كاسن، وملحق وزارة الدفاع فى السفارة البريطانية، ونائب ملحق وزارة الدفاع، وممثلون عن الجيش المصرى حضروا الزيارة، موضحة أن برنامج أحداث الزيارة تضمن مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول للقوات البحرية، وعمليات غوص مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، وعرض قدرات فى البحر، ومجموعة من التدريبات المشتركة، والتدريب مع البحرية المصرية، وتم عقد مؤتمر صحفى مع القبطان روبرت بيدر، والقائد جود تيرى، والسفير كاسن، استمتع أفراد السفينة بهذه الزيارة التاريخية إلى الإسكندرية ولعب مباراة كرة قدم مع البحرية المصرية.

وأضافت السفارة، أن التدريبات المشتركة تأتى فى سياق المتابعة لزيارة الرئيس السيسى إلى بريطانيا، والزيارات الأخيرة لوزير الدفاع مايكل فالون، التى تقرر بموجبها للسعى لتعميق التعاون البحرى، وتقوية الحوار الأمنى مع مصر، وتوفير قدرات للاستقرار فى المنطقة لدى المملكة المتحدة ومصر مصالح وطنية مشتركة فى أمن واستقرار شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل التصدى جناية تهريب البشر وإمدادات الأسلحة للإرهابيين والقرصنة وقواتنا البحرية تعد أساسية فى عملنا فى هذه المجالات.

وكشفت السفارة، أن هذه الزيارة تُعد جزءًا من علاقة الدفاع الضخمة الموجودة بالفعل بين المملكة المتحدة ومصر، فالدولتان تحارب جنبًا إلى جنب بصفتهما شريكين أساسيين فى التحالف الدولى ضد داعش، ونعمل معًا لمحاربة التطرف فى ليبيا، تدعم المملكة المتحدة مصر كذلك بصفتها حليفًا أساسيًا فى مواجهة الإرهاب، من خلال تقديم تدريب لمكافحة العبوات الناسفة والحماية الشخصية، وتقديم المعدات الضرورية للجيش المصرى.

ونقلت السفارة، تصريحات – روبرت بيدر- قبطان البارجية أوشين، التى قال فيها إن زيارة أكبر سفينة حربية فى البحرية الملكية تؤكد على أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر، وكان شرفًا بالنسبة لى استضافة كبار الشخصيات المصرية على متن السفينة، فضلاً عن إقامة مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، ومن دواعى سرورى بصفة خاصة مشاركة أفضل الممارسات مع أعضاء فريق سفن الميسترال فى البحرية المصرية وأتطلع للتدريب مع السفينة البحرية المصرية تحيا مصر والسفينة الملكية البريطانية بولوورك.

كما نقلت صفحة السفارة تصريحات السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، التى قال فيها: “تفتح مصر وبريطانيا صفحة جديدة فى تاريخ علاقات طويلة بين البحريتين نفخر بها، تتعرض الأحداث لمد وجزر ولكن تبقى اهتماماتنا المشتركة ثابتة وتتطلب علاقات مستمرة، تتطور البحريتين بسفن ومعدات على مستوى عالمى ونتطلع إلى التعاون القوى لحماية أهلنا واقتصادنا وأراضينا سويا”.