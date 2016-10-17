مجلس النواب يعلن نتائج انتخابات لجانه و«دعم مصر» يفوز بمقعد 16 رئيسى

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته المسائية اليوم الإثنين، نتيجة انتخابات هيئة مكاتب لجان البرلمان “رئيس ووكيلين وأمين سر”، الـ25 لدور الانعقاد الثانى.

وقد فاز ائتلاف دعم مصر برئاسة 16 لجنة، وحزب المصريين الأحرار 3 لجان، وحزب الوفد بـرئاسة لجان أيضا، فيما فاز مستقبل وطن برئاسة لجنتين.

وجاء رؤساء جدد لـ7 لجان، وهم: الصناعة النائب أحمد سمير، وحقوق الإنسان النائب علاء عابد، والشئون الإفريقية النائب مصطفى الجندى، والإسكان علاء والى، والعلاقات الخارجية أحمد سعيد، والصحة محمد العمارى، والإتصالات النائب نضال الشريف.

ووجه عبد العال التهنئة إلى النواب المنتخبين، ووجه الشكر للنواب السابقين الذين كانوا بهيئة مكاتب اللجان فى دور الانعقاد الثانى.