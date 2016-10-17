أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس النواب يعلن نتائج انتخابات لجانه و«دعم مصر» يفوز بمقعد 16 رئيسى

Google+ Print
مجلس النواب يعلن نتائج انتخابات لجانه و«دعم مصر» يفوز بمقعد 16 رئيسى مجلس النواب يعلن نتائج انتخابات لجانه و«دعم مصر» يفوز بمقعد 16 رئيسى

مجلس الشعب المصرى

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته المسائية اليوم الإثنين، نتيجة انتخابات هيئة مكاتب لجان البرلمان “رئيس ووكيلين وأمين سر”، الـ25 لدور الانعقاد الثانى.

وقد فاز ائتلاف دعم برئاسة 16 لجنة، وحزب المصريين الأحرار 3 لجان، وحزب الوفد بـرئاسة لجان أيضا، فيما فاز مستقبل وطن برئاسة لجنتين.

وجاء رؤساء جدد لـ7 لجان، وهم: الصناعة النائب أحمد سمير، وحقوق الإنسان النائب علاء عابد، والشئون الإفريقية النائب مصطفى الجندى، والإسكان علاء والى، والعلاقات الخارجية أحمد سعيد، والصحة محمد العمارى، والإتصالات النائب نضال الشريف.

ووجه عبد العال التهنئة إلى النواب المنتخبين، ووجه الشكر للنواب السابقين الذين كانوا بهيئة مكاتب اللجان فى دور الانعقاد الثانى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين