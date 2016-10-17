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البنتاجون: الجيش العراقي قادر على استرجاع الموصل..ومستعدون لتوفير الأباتشي لهم

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البنتاجون: الجيش العراقي قادر على استرجاع الموصل..ومستعدون لتوفير الأباتشي لهم البنتاجون: الجيش العراقي قادر على استرجاع الموصل..ومستعدون لتوفير الأباتشي لهم

البنتاجون – أرشيفية

أكد البنتاجون، اليوم الإثنين، أن القوات العراقية قادرة على استرجاع الموصل، مشيرًا إلى أن أمريكا على استعداد تام لتوفير مروحيات الأباتشي في العمليات القتالية ضد داعش.

وأوضح البنتاجون أنه سيقدم كل الموارد والامكانات وأيضًا المشورة للوحدات العراقية وقوات البشمركة في حرب داعش، مؤكدًا أن المعركة مازالت طويلة واليوم هو فقط يومها الأول.

وأشار البنتاجون إلى أن أمريكا  لديها العديد من الجنود الأمركيين الذين يقدمون الدعم اللوجيستي للقوات العراقية في حرب الموصل.

وأوضح البنتاجون أن الوقت مبكر للإجابة على سؤال حول دخول القوات الأمريكية إلى الموصل مع القوات العراقية.

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