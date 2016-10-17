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«كبيش»: حالة حسين سالم الصحية لا تسمح بعودته لمصر حاليًا

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«كبيش»: حالة حسين سالم الصحية لا تسمح بعودته لمصر حاليًا «كبيش»: حالة حسين سالم الصحية لا تسمح بعودته لمصر حاليًا

الدكتور محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الحالة الصحية لحسين سالم، لا تسمح بعودته حاليًا إلى ، وأضاف فى مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشست القرموطي”على قناة العاصمة الجديدة، أزمته مع الدولة تم حلها بشكل نهائي وتم الغاء اسمه من النشرة الحمراء قائمة ترقب الوصول.

وقال لم يعد له منزل فى القاهرة، وقد يعود للسكن فى فندقه فى شرم الشيخ، الـ”جولي فيل”، وأكد أنه تم التنازل عن كل الفيلات الخاصة به فى شرم الشيخ.

وأوضح كبيش، أن المبلغ الحقيقى لأملاك حسين سالم، هو 5 مليار و242 مليون و800ألف جنيه، منها أموال سائلة وشركات وأسهم، بالإضافة إلى 260 مليون جنيه، تم التنازل عنهم قبل بدء التصالح وكانت قيمة أراض مملوكة له.

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