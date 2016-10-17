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الجيش الجزائري يلقي القبض على عناصر شبكة تدعم الإرهابيين

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الجيش الجزائري يلقي القبض على عناصر شبكة تدعم الإرهابيين الجيش الجزائري يلقي القبض على عناصر شبكة تدعم الإرهابيين

الجيش الجزائري – أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين، إلقاء القبض على عناصر لدعم الجماعات الإرهابية وتدمير قنابل ومخبأ.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن الجيش دمر مخبأ للإرهابيين يحتوي على 6 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بمناطق القل وسكيكدة شمال شرق البلاد.

كما ألقت قوات الجيش القبض على أربعة عناصر من شبكة الجماعات الإرهابية بكل من محافظتي ورقلة وغرداية في جنوب البلاد بالصحراء.

ومن ناحية أخرى، ألقت قوات الجيش القبض على 16 مهاجرا غير شرعي بعرض البحر، وأوضحت الوزارة أنهم كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمالي شرق منطقة رأس الحمراء بمحافظة عنابة “500 كم” شمال شرق الجزائر.

يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن إلقاء القبض على نحو 250 مهاجرا غير شرعي في الأيام الأخيرة الماضية.

أ ش أ

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