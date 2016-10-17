تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية مذبحة كرداسة لجلسة 26 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية”مذبحة كرداسة” لجلسة 26 أكتوبر، لمواصلة سماع شهود الإثبات.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.