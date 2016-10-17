نائب سفير كوريا الجنوبية: نسعى دائما للحوار مع بيونج يانج..ونشكر مساعي مصر

كتب- محمد صلاح الدين

قال نائب سفير جمهورية كوريا بالقاهرة بارك تيه يونج إن كوريا الجنوبية تسعى للحوار دائما مع كوريا الشمالية من أجل كبح جماح طموحاتها النووية، وذلك منذ عام 1994، مشيرا إلى أن بيونج يانج لا تزال هي الدولة الوحيدة التي تقوم بمثل تلك التجارب، وأنها أجرت التجربة الخامسة في سبمتبر الماضي مخالفة قرارات وتوصيات مجلس الأمن الدولي.

وأشار تيه يونج خلال مؤتمر صحفي شهده المركز الثقافي الكوري بالقاهرة إن الطموحات النووية لكوريا الشمالية تأتي في محاولة لإظهار القوة والتحدي للدول الكبرى.

وأكد تيه يونج أن تخلي كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية هو السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة.

وتوجه تيه يونج بالشكر لمصر لإدانتها التجربة الكورية الشمالية الأخيرة وعلى مساعيها في شبه الجزيرة الكورية، خصوصا خلال مشاركتها في عضوية مجلس الأمن حاليا.

وشدد تيه يونج على أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تطورا كبيرا مع زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لكوريا الجنوبية في فبراير الماضي، واللقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسة بارك جون هيه في سبتمبر الماضي على هامش قمة العشرين إضافة إلى زيارة وزير الصناعة الكوري على رأس وفد يضم 75 رجل أعمال لبحث فرص الاستثمار في مصر.