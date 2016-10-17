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غدًا..محاكمة العادلي ومعاونيه بالاستيلاء على أموال الداخلية

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غدًا..محاكمة العادلي ومعاونيه بالاستيلاء على أموال الداخلية غدًا..محاكمة العادلي ومعاونيه بالاستيلاء على أموال الداخلية

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة.

و كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.

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