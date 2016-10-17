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الاتحاد الدولى للسكر: "الشخير من مسببات مرض السكرى"

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الاتحاد الدولى للسكر: "الشخير من مسببات مرض السكرى" الاتحاد الدولى للسكر: "الشخير من مسببات مرض السكرى"

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولى للسكرى أن الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بالنوع 2 من داء السكرى والعكس صحيح.

 

وأوضح الباحثون خلال البحث الذى نشر مؤخراً عبر "مجلة طب النوم"، أن توقف التنفس أثناء النوم يحدث عندما تتوقف الشعب الهوائية عن العمل جزئيا أو كلياً، ونتيجة لذلك يحدث انقطاع فى التنفس، لافتين إلى أن نحو 13% من الرجال و6٪ من النساء يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

 

وقال قائد الدراسة الدكتور ماكو ناجايوشى من جامعة العلوم الطبية فى اليابان إن توقف التنفس أثناء النوم قد يترافق مع مقاومة الإنسولين، والحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز، وداء السكرى من النوع 2.

 

وبعد ما يقرب من 13 عاماً من البحث، وجد الباحثون أن توقف التنفس الحاد أثناء النوم يرفع خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 70%، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

 

جدير بالذكر أن واحدا من كل 10 بالغين مصابين بمرض السكر هم من النوع الثانى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والذى يحدث عندما لا يستطيع الجسم إفراز ما يكفى من هرمون الإنسولين.


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