قصيدة غنائيّة في عطر Néroli Outrenoir من غيرلان

كَونها إشادة شغوفة بالمكوّنات المفضّلة لدى صانعي عطور "جيرلان" Guerlain وقصيدة غنائيّة أبديّة حول أناقة صناعة العطور المترفة، تُعدّ مجموعة "لار إي لا ماتيير" L’Art & la Matière رائدةً بين المجموعات العريقة لدور العطور الكبرى.

تُعتبر "مكتبة العطور" الجريئة والخياليّة هذه قبل كلّ شيء مهنة شغف تتمحور حول الإيمان وتُبدي اهتماماً بالعطور الحرّة والجريئة: إنّها تركيبات تولّد سلسلة متنوّعة من المباهج وترفع المعنويّات.

يشكّل كلّ عطر من العطور الثمانية ضمن هذه المجموعة خلاصةً إستثنائيّة ويضمّ مزيجاً من المكوّنات الخام الملفتة، ويسعى إلى خلق نوع من "التنافر" من خلال تصادم ماهر بين المكوّنات.

تحترم هذه العطور التقاليدَ، وتُرسل إشارة إلى عدم الامتثال في الوقت نفسه مع الدمج بين فنّ الأناقة والتناقض كتوقيع.

التناقضات الغنيّة لعطر "نيرولي أوترونوار" Néroli Outrenoir

يا له من تناقض لفظي يذكّر بالجلاء والقتمة في الطبيعة!

الضوء في الظلمة... أو ظلمة مضيئة؟

يُشكّل عطر "نيرولي أوترونوار" Néroli Outrenoir تكريماً جليّاً للرسام بيار سولاج، هو المناصر الكبير للّون الأسود الذي يشتهر بإبراز الدرجات غير المتوقعة من هذا اللون (الذي يدعوه "الضوء الأسود"). يتلاعب العطر بالتناقض معتمداً على التباين بين ضياء عشبة نيرولي وظلمة الدرجات الأكثر قتماً وغموضاً.

إنّنا بيعدين كلّ البُعد عن النقاء الساذج الذي غالباً ما يرتبط بخلاصة عشبة نيرولي. يتألّف عطر "نيرولي أوترونوار" Néroli Outrenoir من عشبة النيرولي المشبّعة بالسواد. عندما نتنشقه، نمرّ بجانبه أو نضعه، نكتشف عطراً إستثنائيّاً يتحرّك وينبعث بطريقة متساوية ويترك أثره الفائق الندرة هالةً مثيرة للاهتمام.

الدرجات الطاغية: الزيت العطري للّيمون وليمون البرغموت

الدرجات الوسطى: عشبة النيرولي، زهر البرتقال، درجة شاي داكنة

الدرجات الخفيفة: حبّ المسك، حزازيات، درجات المر

توقيع أخصّائي عطور إستثنائي

هل يُمكن تخيّل ثنائي أفضل لإضفاء معنى جديد على صناعة العطور مرّةً أخرى؟ تييري واسر من جهة، ودار "جيرلان" Guerlain من جهة أخرى. إنّها السخرية الإبداعيّة لأخصائي عطور موهوب ("لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire، "لوم إيديال" L’Homme Idéal، إلخ) وتقليد دار عطور أسطوريّة.

وفي حين يُعلن تييري واسر عن إعجابه بزهر البرتقال – "كنتُ أريد التعبير عن كافة أوجهه: خلاصة عشبة نيرولي مع درجات قوية وغنيّة بعطر البرتقال؛ خلاصة زيت الليمون العطري والغنيّ بعطر الأخشاب؛ وخلاصة زهر البرتقال" – ويلتزم بأناقة قابلة للتمييز وغير قابلة للتفسير وبتألّق عفوي، يقوم بالإمتاع من خلال التلاعب بالتناقضات والمراجع المحجوبة بمهارات كاملة. إنّ هذا البطل الوريث لدار "جيرلان" Guerlain رجل يتميّز بالقناعة والدفء، وهو يمثل فكرة مزج المكوّن ونقله إلى أقصى حدوده. وقام صانع العطور المحترف في الدار الذي يشتهر بالوحي والعزيمة، باختيار عشبة نيرولي مشرقة يعزّزها ليمون البرغموت بشكلٍ جميل. ويتباين ذلك بشكلٍ مفاجئ مع درجات من الشاي المدخّن والمر والأخشاب الداكنة (خشب، عود).

تماماً مثل علبة مجوهرات

إنّه يمتلكُ كافة المواصفات: العلبة التي تتمتّع بـ"إحساس جلدي" (والتي يُمكن تحويلها إلى علبة مجوهرات حسب الرغبة)، والبخاخ الكلاسيكي القديم والأنيق، وجوهر تطبيق العطر مع وضعيّة فتح/إغلاق للتنقّل بسهولة، ولون الجمشت للقماش الساتاني المُخاط من الداخل – ممّا يعكس ألوان عنوان الدار الأسطوري في 68 من جادة الشانزليزيه– وبالطبع، كلمتَي “Guerlain Paris” النافرتَين على الجزء العلوي للعلبة، مع الشمس التي تلمع كهالة وتشكّل الرمز الأبدي للدار.