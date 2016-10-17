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هل تعاني من السكري، كيف يساعد "يوسيرين" في المحافظة على صحة البشرة؟

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هل تعاني من السكري، كيف يساعد "يوسيرين" في المحافظة على صحة البشرة؟ هل تعاني من السكري، كيف يساعد "يوسيرين" في المحافظة على صحة البشرة؟

الإثنين 17-10-2016 16:00

هل تعرفون بأن مرض السكري يصيب واحد من بين كل أربعة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي؟ أظهرت البحوث بأن أكثر من 35.4 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط مصابون بمرض السكري؛ ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد الى 72.1 مليون بحلول 2040. يتطلب العيش مع مرض السكري عناية خاصة، ويعتبر تهيّج البشرة من الآثار الجانبية غير المعروفة والمتكررة عند الإصابة بهذا المرض، وسوف يعاني أربعة من بين كل خمسة أشخاص من حكّة وبشرة جافة. والحقيقة أن حساسية وتهيج البشرة تعتبر من أولى علامات إصابة الشخص بالسكري.

لماذا يحدث ذلك؟
لا تستطيع البشرة المصابة بالسكري استعادة الترطيب مثل البشرة الصحية، ولذا فإنها تصبح جافّة وقد تعاني من التشققات بسهولة خاصة في القدمين. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تضرر الأعصاب وفقدان الإحساس بالبشرة. وفي هذه الحالة، قد لا تلاحظون الإصابات أو الجروح البسيطة التي تؤدي إلى مشاكل خطيرة في البشرة. ولهذا تحتاج القدم لعناية يومية مكثّفة.

كيف؟
تعني الإصابة بالسكري ارتفاع نسبة سكر الدم مما يؤثر بدوره على الأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة وغدد التعرق. ولهذا السبب تنخفض نسبة التعرق في الجسم، التي تساعد عادةً على المحافظة على بشرة ناعمة ورطبة.
ولابد من العناية بالبشرة للمحافظة على صحتها ورطوبتها عند الإصابة بالسكري، فالعناية بالبشرة ليست مجرد خطوة جماليّة. ولهذا السبب تعمل منتجات مثبتة علميّاً مثل التي تقدمها "يوسيرين" على ابتكار تركيبات تعيد ترطيب البشرة الطبيعي حتى في حالات الجفاف الشديد للبشرة وتشقّقها وتقشّرها نتيجة الإصابة بالسكري. وتعمل تركيبة مستحضرات Eucerin Dry Skin، المتوفرة فقط في الصيدليّات، على تعويض عوامل الترطيب الطبيعي للبشرة مثل اليوريا واللاكتات ودهون البشرة الطبيعية، وبذلك سيكون درع الحماية الخارجي في جسمكم أقل تعرضاً للتهجيّات ومشاكل البشرة الأخرى.

ويوصى مرضى السكري باستخدام منتجات Eucerin Dry Skin لمساعدتهم في الحصول على بشرة ناعمة وهادئة، وتشمل هذه المنتجات لوشن Complete Repair Intensive Lotion مع 10% يوريا، وIntensive Foot Cream مع 10% يوريا، وهي منتجات ثبت علميّاً فعاليّتها في المساعدة بشفاء الكعوب المتشقّقة والخشنة خلال أسبوعين فقط.
ولابدّ من اتباع روتين عناية يومي للتنظيف والترطيب إلى جانب استخدام منتجات Eucerin Dry Skin. وإليكم بعض النصائح من "يوسيرين" في هذا الخصوص:

نصائح للعناية بالبشرة لمرضى السكري
• المحافظة على ترطيب البشرة وغسلها بصابون لطيف
• استخدام مستحضر ترطيب للعناية بالجسم يناسب بشرة المصابين بالسكري
• شرب الكثير من السوائل والماء للمحافظة على بشرة صحية، ناعمة، ورطبة
• فحص البشرة باستمرار والتحدّث مع الطبيب في حال ظهور مشاكل
نصائح للعناية بالقدم
• الفحص: ينبغي فحص القدم بحثاً عن أيّة جروح، تقرحات، بقع حمراء، ورم، أظافر مصابة.
• التقرّنات ومسامير القدم: يجب التأكّد من تولّي طبيب البشرة العناية بها
• الحذاء: يساعد ارتداء الحذاء المناسب في المحافظة على راحة القدم وصحّتها
• تجفيف القدم بعد الحمام وخاصة بين الأصابع
• عدم السّير حفاة لتجنب الإصابات
تتوفر منتجات "يوسيرين" فقط في الصيدليات

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