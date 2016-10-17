عطر BLACK OPIUM WILD EDITION من YSL

يقدّم Black Opium Eau de Parfum عطراً جديداً بكمية محدودة، ويتميز بتصميم يجعل منه تحفة عطرية فنية لعشاق متعة المطاردة.

تألقي بلمسة البراري

الإحساس الكلاسيكي العصري نفسه لعطر Black Opium Eau de Parfum. لكن هذه المرة، من خلال زجاجة نفيسة جديدة تخفي بين حناياها تفرد شخصية العطر وصاحبته.

الإلهام؛ القط البري

تعبير عن غريزة الافتراس، فالمرأة التي تتألق بعطر Black Opium Wild Edition، لا تخضع للتقاليد، وجامحة بطبيعتها. فهي نارية ومتأججة العاطفة، بينما تتمتع بدهاء القط البري وحاسته المرهفة. فحين تخرج عند الغسق، تمضي حيثما تقودها أهواؤها. فتجوب المدينة بكل عفوية وأناقة وعاطفة جياشة.

اكتشاف نادر: عطر جريء بكمية محدودة

العلبة الكرتونية السوداء تبهر الأبصار بوميضها منذ الوهلة الأولى. فهي تشع بلمعة معطف من الفراء يحتضن عاطفة جياشة، بينما تتوهج الحافة الوردية الذهبية بأسلوب معين، في دعوة تغريكِ لاختيارها، وفتحها.

يمكننا أن نلمح سائل العطر المشع داخل الزجاجة بفضل اللمسة التمويهية للون الزجاجة الأسود. إطلالة نارية جريئة تعكس عاطفة امرأة عطر Black Opium.

عطر مشع: BLACK OPIUM EAU DE PARFUM

تتماشى تركيبة العطر مع الزجاجة، حيث تلتقي العتمة والضياء لخلاصات شرقية لذيذة ومبتكرة في زجاجة عطر تمثل تحفة فنية جديدة.

لذعة القهوة في خلاصة لم يسبق أن استخدم فيها البن بهذه المقادير العالية، وفي المقابل أزهار بيضاء مشرقة تخفف من حدتها بتوازن رائع. يعزز من جرأتها عبق الفانيليا اللذيذ، والإيقاع الخشبي للبتشول وخشب الأرز، والذي يتميز بالوضوح والدفء والعمق. تركيبة تصعب مقاومة إيحاءاتها الغامضة والبرية.

يعتبر تحفة عطرية حصرية ونادرة جداً، سيتهافت عليها عشاق Black Opium ، حيث صُممت خصيصاً لأجلهم.

يمكنك النظر، وليس اللمس.