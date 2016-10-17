"لايف ستايل" تطلق مستحضرات "ديبي"الإيطالية في الشرق الأوسط

مجموعة ساحرة وجديدة كلياً من مستحضرات تجميل العيون وطلاء الأظافر وأحمر الشفاه ومساحيق الوجه التي تنطق بروح المغامرة والمتعة

تقدم "لايف ستايل" مزيج مثالي وعصري مبتكر سوف يثير اهتمامك وشغفك بالجمال من خلال علامة الماكياج الإيطالية الرائدة "ديبي" من ديبورا ميلانو، لتكون إضافة فريدة إلى مجموعتها المتميزة من منتجات مستحضرات التجميل العالمية والراقية.

تعكس منتجات "ديبي"، التي تم تصميمها بعناية، الروح العصرية ونمط الحياة العصرية على إطلالتك الساحرة التي تعبر عن هويتك الحقيقية العاشقة للجمال. تتسم أذواق "ديبي" بالألوان والأسلوب الديناميكي والجريئ التي سوف تكون عنوان حياة فتيات "ديبي" المفعمة بالحيوية. تتضمن المجموعة كماً هائلاً ومتنوعاً من مستحضرات التجميل مثل مستحضرات تجميل العيون وأحمر الشفاه بكافة درجات ألوانه المتعددة ومستحضرات ولوازم الأظافر ومساحيق الوجه.

مستحضرات تجميل العيون

كوني مستعدة لإطالة رموشك وتحديد مظهرها الجذاب من أجل نظرة جريئة تضيف إليك بعداً خاصاً من سحر العيون مع مجموعة الماسكارا الجديدة من "ديبي". تتميز تلك المجموعة باحتوائها على مواد غنية بالمواد الكربونية الثلاثية التي تم اختبارها بعناية من قبل أطباء العيون، وبمجرد استخدامها ستضيف تأثير رائع على مظهرك. تحتوي مجموعة ظلال العيون على 24 من درجات الألوان الجريئة والحيوية والتي تتمثل في 3 أنماط هي، المات والفروست (الجليدي) والميتاليك من أجل إضفاء لمسات واقعية وخاصة على مختلف الألوان مثل البرتقالي والأصفر الفاقع والأخضر الداكن والبيج الفروستي ودرجات البينك المختلفة والفوشيا. بدئاً من عيون القطط الناعمة أو الجريئة إلى الأنماط السميكة والتصاميم المعقدة، يمكنك أن تختاري من مجموعة تحديد العيون "الآي لاينر" من "ديبي" لابتكار أساليب جديدة لعيون أكثر سحراً وجاذبية.

مستحضرات العناية بالشفاه

احصلي على أجمل إطلاله لوجهك بشفاه جذابة مع مجموعة مستحضرات الشفاه من "ديبي" التي تتضمن أقلام تحديد الشفاه وملمعات الشفاه وأحمر الشفاه. تضمن لكِ أقلام تحديد الشفاه من "ديبي" دقة متناهية دون عيوب وإطلالة لا تشوبها شائبة مع نسيجها فائق النعومة الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل تطبيق لون يدوم طوال اليوم وبشكل يبرز تفاصيل الشفاه. تتميز ألوان أحمر الشفاه بالعديد من الألوان، فمن أجل إطلالة كاجوال غير رسمية، يمكنك الاستمتاع بلون البينك الوردي الرومانسي ومجموعة ألوان الجلد المتعددة. ومن أجل نظرة جريئة يمكنك الاستمتاع باللون الأزرق الداكن والأسود والأرجواني، وبالطبع لا غنى عن درجات اللون الأحمر المتنوعة لإضفاء مظهراً براقاً يفيض سحراً وجمالاً لا يمكن مقاومته. بجانب مكوناتها الأصلية التي تحمل عبق فاكهة التوت الغنية، حرص خبراء "ديبي" على إضافة بوليمرات ومواد براقة للمسات فائقة اللمعان، فضلاً عن إضافة الزيوت المرطبة مع زبدة الشيا التي تمنح الشفاه المزيد من الترطيب والحماية طوال اليوم.

مستحضرات العناية بالأظافر

تأتي ألوان المجموعة الجديدة من مستحضرات العناية بالأظافر في درجات وأشكال متنوعة. كما تمنحك مجموعة طلاء الأظافر المضادة للصدمات، لمعاناً وبريقاً يدوم لفترات طويلة مع سهولة كبيرة في الاستعمال الذي يعطيك تغطية جيدة وكثيفة للأظافر مع أول طبقة من الطلاء. ومن أجل تعزيز وحماية وتغذية أظافرك، تقدم لكِ "ديبي" منتجات علاج والعناية بالأظافر التي تشمل منتج الـ 3 في 1 من أجل تصليب ورعاية البشرة المتصلبة وإصلاح الأظافر، وكذلك منتج الـ 5 في 1 المتمثل في الطبقة الأساسية والطبقة العلوية بالإضافة إلى تصحيح وتنعيم طلاء أساس الأظافر.

حلول الوجه

للحصول على بشرة متناغمة اعتمدي على مجموعة "ديبي" المتنوعة من منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة والوجه التي تتكون من منتجات الكونسيلر وكريم الاساس (الفاونداشن) ومساحيق البودرة وبلاشر الحمرة. يمكنك استخدام منتج "ديبي" (الكل في واحد) كحمرة للشفاه والخدود، إذ سيمنحك كل ما تريدين في لمسة واحدة، فقد تم دمج أحمر الشفاه وأحمر الخدود في منتج واحد ليصبح حلاً مثالياً لابتكار أفضل مظهر باستخدام الماكياج، مما يضمن لك الحصول على أروع إطلالاتك في أقل وقت ممكن. من أكثر المفاهيم المبتكرة من "ديبي" توفير منتج واحد من أجل إعطاء الخدود البريق الشبابي الفتان، ومنح الشفاه ألوان المات الحصرية أو إضفاء ألوان الفروست الجليدية عليها لتبرز سحر جمالك الغامض في ليالي الشتاء المقبلة. تتوفر التشكيلة في 6 ألوان رائعة، بما في ذلك أهم لون لهذا العام وهو، الأرجواني المتألق.

تبدأ الأسعار من 22 درهم فقط، تتاح مجموعة منتجات "ديبي" من ديبورا ميلانو في كل متاجر "لايف ستايل" في الإمارات العربية المتحدة.