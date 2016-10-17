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ملقط تويزرمان من الذهب الوردي: الفخامة لأبعد الحدود

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الإثنين 17-10-2016 17:52

تقدم "تويزرمان"، العلامة الرائدة في عالم أدوات التجميل المبتكرة، أحدث إصداراتها مع ملقط الشعر الفاخر بتصميمه من الذهب الوردي الفاخر ليطفي على اكسسوارات الجمال لمسة فخمة ومميّزة.
وتتميّز أداة الجمال الجديدة بتصميمها الأنيق والفاخر ليكون هديّة مثالية تُقدّم في مختلف المناسبات، واكسسوار أنيق يُحافظ على جمال الإطلالة في كل وقت. كما صمّمت تويزرمان الملقط بحجم ملائم وسهل الاستخدام ليكون خياراً مثاليّاً لحمله في حقيبة السفر أو في حقيبة اليد لاستخدامه بشكل سريع ومريح. كما تعتبر ملاقط تويزرمان مثالية للمساعدة في تطبيق الرموش الصناعية بشكل احترافي.

يذكر أنّ تويزرمان تلقى رواجاً كبيراً بين نجمات هوليوود مثل كيتي بيري وبريتني سبيرز ونيللي فرتادو وسكارليت جوهانسون وأوبرا وينفري وغيرهم العديد من النجمات اللاتي يفضّلن استخدام اكسسوارات تويزرمان لمل تتمتّع به من خصائص عملية وتصاميم جذابة وأنيقة.

يتوفر ملقط تويزرمان من الذهب الوردي في جميع متاجر بلومينغديلز وهارفي نيكلز وبوتس في المنطقة بسعر 95 درهم إماراتي.

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سيدتي