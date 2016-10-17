ريميل لندن تقدم ماسكارا Scandal’Eyes Reloaded الجديدة

سرّي للغاية: لقد عادت الماسكارا الأكثر إثارة مع ابتكار فائق التطور! تكشف ريميل لندن عن ماسكارا Scandal’Eyes Reloaded الجديدة لرموش كثيفة تتميز بإطلالة ساحرة وعالية الجرأة. يتم تعزيز بسرعة كل رمش وكل زاوية بأقصى حجم ومن دون تكتل، لتأثير لا يُقاوم يدوم لغاية 24 ساعة... ويزول من دون أن يترك أي أثر.

الآن أصبح لرموشك ذات الحجم الباهر قوة ثبات فائقة. تمتاز ماسكارا Scandal’Eyes Reloaded بمقاومة للعرق، مقاومة للتسبب باللطخات، مقاومة للرطوبة، ثبات لغاية 24 ساعة، ما يسمح لها بالتوافق مع كل جوانب حياتك الغنية بالحركة والنشاط، من النادي الرياضي إلى الحفلات في المساء. مع ذلك يمكن إزالتها بسهولة تامة بماء دافئة فقط. وداعاً للهالات السوداء حول العينين.

تركيبة جديدة فائقة الثبات لحجم جريء وساحر

تبرز الجاذبية عالية الثبات لمدة طويلة بفضل التركيبة الجديدة مع التقنية الحائزة على براءة اختراع والأولى من نوعها في السوق، تركيبة Extreme Wear. تعطي هذه التركيبة المبتكرة والجديدة للرموش حجماً أكبر لغاية 11 مرة1 مع إطلالة ساحرة وخالية من التكتل. يولّد التجانس الفريد بين الشمع والبوليمرات طبقة كثيفة بلون الجلد الأسود، تعزز الحجم وتلتصق بسرعة بالرموش، كما تعطي حجماً جذاباً بسرعة أعلى ومن دون تكتل. ستبدو الرموش، وبكل تأكيد، داكنة وكبيرة بشكل مدهش.

علاوة عن ذلك، تأخذ التركيبة بعين الاعتبار نمط حياتك عالي النشاط من خلال توفير ثبات فائق يدوم لغاية 24 ساعة. بفضل مُركّب البوليمر المطعّم بالشمع، ستحتفظ رموشك بحجمها الساحر طوال اليوم لأن التركيبة لن تتقشر أو تتسبب باللطخات، كما أنها مُقاوِمة للرطوبة والعرق. وبالإضافة إلى التركيبة المُعزِزة لحجم الرموش مع الكولاجين والكيراتين، تحتوي هذه الماسكارا على بوليمر بشمع مُعدﹶّل لتأثير طلاء بلون أسود عميق.

على الرغم من كل ذلك، تبقى إزالة الماسكارا سهلة جداً لأنها تشتمل على بوليمرات مرنة خاصة، تطيل مدة الثبات المثالي في حين يبقى "تكسيرها" إلى جسيمات سهلاً لإزالة خالية من الفوضى. حتى أن إزالتها ممكنة بالماء الدافئة فقط.

فرشاة جديدة مدببة أكثر

أُعيد تصميم فرشاة max-density من ريميل مع رأس مدبب أكثر ليتلاءم بطريقة مثالية مع شكل العينين. وبالتقاطها بالكامل لجميع أطراف الرمش، تعزز هذه الفرشاة الحجم من كافة النواحي ومن الزاوية إلى الزاوية. سيتم تكبير كل رمش، إطالته وفصله لتأثير مذهل عند فتح العينين.

البرتقالي يعود من جديد

أُعطيت الماسكارا ذات الطابع العالي التأثير، Scandal’Eyes Mascara، لمسة من الفخامة العصرية. تميزت علبة Reloaded الخارجية الملفتة للنظر بلونها الغني من الأحمر-البرتقالي مع درجات مشعّة. تتعزز هذه الإطلالة الجريئة بشكل باهر مع صور غرافيكية مُوسّعة بلون نحاس أحمر فضّي مصقول. في المقابل، يعكس لون Extreme Black اللون الأسود، كما زُيّنت العلبة المميزة السوداء بالكامل بأحرف برتقالية.

كارا ديليفين تلوذ بالفرار

تتحول السفيرة الجديدة لريميل، كارا ديليفين، إلى عميلة سريّة في الحملة الإعلانية فائق الأناقة سريعة الإيقاع التلفزيونية والمطبوعة، المستوحاة من جاسوسة جذابة في إثارة وتشويق. عقب فضيحة تصدّرت عناوين الصفحات الأولى، تلوذ كارا بالفرار في لندن مع رموش جريئة بشكل خطير، ولن تتوقف لغاية 24 ساعة. محطات القطارات كلها تحت المراقبة، والأجهزة الأمنية كلها مستنفرة لإلقاء القبض على هذه العميلة الخطيرة... قبل أن تختفي دون أن تترك أي أثر.

تريدين بسرعة رموشاً ممتلئة بجاذبية لا تقاوم؟ حان الوقت لاستعادة التأثير عالي الجرأة! اجعلي ماسكارا Scandal’Eyes Reloaded الجديدة من ريميل سلاحك السرّي الجديد. استمتعي بالإطلالة اللندنية.