في الشهر الأول من الحمل .. اكتئاب لا منطق له!

وهاهو التشكل العضوي للجنين يحدث بعد أسبوعين فقط من انقطاع الحيض؛ حيث تأخذ الأعضاء الرئيسية مواضعها، ومن ثم تطرأ تغيرات على جسم المرأة..يرصدها لنا الدكتور عبد الحميد السبيلى استشاري أمراض النساء والولادة في نقاط مبسطة.

*بعد أسبوعين من تخلف الحيض عن موعده الدوري تلاحظين زيادة في حجم الثديين، إنهما منتفخان ومؤلمان بعض الشيء، وتشعرين أحياناً بوخز في الحلمتين، ولا سيما وسط الهالة المحيطة بهما.

*الهالة -نفسها- باتت أكثر اتساعاً من ذي قبل، وقد برزت فيها غدد مونتغومرى الصغيرة.. الغدد الحليبية.

* ثمة زيادة طفيفة طرأت أيضاً على حجم الرحم، وأصبح في حجم حبة اليوسفي الكبيرة، أما إفرازات عنق الرحم المخاطية فقد تخثرت بفعل هرمون الحمل، وهي الآن تسد مدخل الرحم سداً محكماً.

*حرارة جسمك الصباحية تتجاوز37 درجة مئوية، وهي مستمرة هكذا حتى الشهر الرابع، مع الإحساس ببعض التوعك الناجم عن زيادة الهرمون في الجسم.

* رغم سعادتك بالحصول على طفل إلا أنك تشعرين باكتئاب لا تجدين له تفسيراً منطقياً، لكن لا تكترثي فهو تأثير الهرمون، وينصح بترك الجسم يتكيف بهدوء مع هذه الحالة الجديدة.

*جسمك سيشعر بغثيان متكرر عند النهوض من النوم صباحاً..يصل أحياناً إلى الرغبة في التقيؤ، إضافة إلى فقد الشهية وعسر في الهضم.

* سوف تعانين من الأرق واضطراب النوم ليلاً، وتنتابك أحياناً رغبة شديدة في النوم خلال النهار.

*جسمك يشعر بالإرهاق وتفتقدين البشاشة والمرح، مع رغبة متكررة في التبول ناتجة عن ضغط الرحم على المثانة.

* تشعرين بمغص أسفل البطن وهو ناجم عن زيادة حجم الرحم وضغطه على الأربطة...لا تقلقي فهو علامة على أن طفلك يستقر في مكانه الطبيعي.