بالمستند..تصاعد أزمة «المغنى» يدفع ورثة «منيب» لحرمان «منير» من أعماله‎

كشف فتحى منيب، نجل الموسيقار أحمد منيب فى تصريح خاص لوكالة أنباء ‏ONA، أن الطلب الذى تقدموا به اليوم لنقابة المهن الموسيقيه لمنع الفنان محمد منير من غناء ألحان والده، والتى تبلغ 43 أغنية، يأتى ردًا على موقف المطرب الكبير فيما يخص قضية حقوقهم بأغانى مسلسل المغنى.

وأكد فتحى، أن التحقيقات الخاصة بتجاهل الشركة المنتجة لمسلسل «المغنى»، للحقوق المادية والأدبية الخاصة بألحان “منيب”التى ضمها العمل، بدون موافقة ورثته، أسفرت عن وجود مستند رسمى يؤكد مسؤلية منير،عن كافة الأغانى والألحان، وهو ما اعتبره الورثه دليل إدانه ضده.

وأضاف منيب، أنهم لم يمنحوا منير، أى تنازل يعطيه حق تقديم أعمال منيب بالمسلسل، موضحًا أن تحركهم الأخير جاء بعد فشل كافة محاولات حل الأزمة.