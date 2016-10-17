أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالمستند..تصاعد أزمة «المغنى» يدفع ورثة «منيب» لحرمان «منير» من أعماله‎

Google+ Print
الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

كشف فتحى منيب، نجل الموسيقار أحمد منيب فى تصريح خاص لوكالة أنباء ‏ONA، أن الطلب الذى تقدموا به اليوم لنقابة المهن الموسيقيه لمنع الفنان محمد منير من غناء ألحان والده، والتى تبلغ 43 أغنية، يأتى ردًا على موقف المطرب الكبير فيما يخص قضية حقوقهم بأغانى مسلسل المغنى.

وأكد فتحى، أن التحقيقات الخاصة بتجاهل الشركة المنتجة لمسلسل «المغنى»، للحقوق المادية والأدبية الخاصة بألحان “منيب”التى ضمها العمل، بدون موافقة ورثته، أسفرت عن وجود مستند رسمى يؤكد مسؤلية منير،عن كافة الأغانى والألحان، وهو ما اعتبره الورثه دليل إدانه ضده.

وأضاف منيب، أنهم لم يمنحوا منير، أى تنازل يعطيه حق تقديم أعمال منيب بالمسلسل، موضحًا أن تحركهم الأخير جاء بعد فشل كافة محاولات حل الأزمة.

 

 

14620100_10211089279458335_216010166_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا