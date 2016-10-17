ساعات نحيفة وأنيقة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 40 لتشكيلة "بارونتشللي"

إحياءً لتقاليد وروعة صناعة الساعات الكلاسيكية، تم ابتكار ساعات "بارونتشللي هيريتيج" Baroncelli Heritage للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 40 لهذه التشكيلة. ويحتضن هذان الطرازان الجديدان قرص مينا عاجي رائع بالحبيبات، تحميه علبة مستديرة نحيفة للغاية من الفولاذ الوردي المصقول بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار. وهذه النحافة الاستثنائية تجعلهما من الساعات الأكثر نحافة على الإطلاق في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يُــزوّد هذان الطرازان بحركة أوتوماتيكية دقيقة تُبرز الخبرة المتمرّسة لشركة "ميدو" Mido في صناعة الساعات. ولا شك في أن الانحناءات المتناغمة والأناقة المذهلة لكل ساعة سوف تأسر قلوب كل من يرغب في مشاركة أكثر اللحظات روعة في الحياة بارتداء ساعة فريدة حول المعصم.

يعبّر الأسلوب الكلاسيكي الحديث والمتأثر بعصر الباروك لغاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني في مدينة ميلان، عن الروح الحقيقية للعمارة الإيطالية التقليدية. وقد ألهمت الانحناءات الدقيقة والمرهفة لهذا الصرح المعماري المميز شركة "ميدو" لكي تبتكر ساعة "بارونتشللي" Baroncelli Heritage. فالرموز الدلالية البارعة لهذا المبنى الراقي بانحناءاته المتناغمة أضفت على هذه التشكيلة المميزة رونقاً ساحراً ونادراً، ومنحتها أسلوباً أزلياً مُلفتاً لكي تحتفل بشموخ بذكراها السنوية الـ 40 في العام 2016.