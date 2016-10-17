أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

استخدامات غسول الفم في التنظيف لن تخطر ببالك

Google+ Print

الإثنين 17-10-2016 15:49

لغسول الفم خصائص عدة، وأبرزها القضاء على البكتيريا والجراثيم، لذا يمكن الاستعانة به في أعمال التنظيف والتدبير المنزلي، بطريقة لن تخطر على بالك:

1. تعقيم حوض الجلي: يُمزج مقدار من غسول الفم والماء في زجاجة بخّاخ، ويرجّ الخليط جيداً، قبل رشه داخل الحوض. ثم، يُشطف هذا الأخير بالماء الدافئ للتخلّص من البكتيريا المهدّدة للصحّة.

2. تطهير المرحاض: يُصبّ حوالي كوب من غسول الفم في المرحاض. ويُنقع المرحاض بهذا الخليط لساعة. ثم، تُدعك دواخل المرحاض بالفرشاة الخاصّة وتُشطف بالماء.

3. تلميع المرايا: تُبلّل قطعة من القماش الجاف بالقليل من غسول الفم، وتلمّع بها المرايا للحصول على نتائج مبهرة.

4. تنظيف الملابس: تُضاف كميّة من غسول الفم إلى مستحضر التنظيف المستخدم في غسيل الملابس، بهدف تطهيرها من الجراثيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي