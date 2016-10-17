استخدامات غسول الفم في التنظيف لن تخطر ببالك

لغسول الفم خصائص عدة، وأبرزها القضاء على البكتيريا والجراثيم، لذا يمكن الاستعانة به في أعمال التنظيف والتدبير المنزلي، بطريقة لن تخطر على بالك:

1. تعقيم حوض الجلي: يُمزج مقدار من غسول الفم والماء في زجاجة بخّاخ، ويرجّ الخليط جيداً، قبل رشه داخل الحوض. ثم، يُشطف هذا الأخير بالماء الدافئ للتخلّص من البكتيريا المهدّدة للصحّة.

2. تطهير المرحاض: يُصبّ حوالي كوب من غسول الفم في المرحاض. ويُنقع المرحاض بهذا الخليط لساعة. ثم، تُدعك دواخل المرحاض بالفرشاة الخاصّة وتُشطف بالماء.

3. تلميع المرايا: تُبلّل قطعة من القماش الجاف بالقليل من غسول الفم، وتلمّع بها المرايا للحصول على نتائج مبهرة.

4. تنظيف الملابس: تُضاف كميّة من غسول الفم إلى مستحضر التنظيف المستخدم في غسيل الملابس، بهدف تطهيرها من الجراثيم.