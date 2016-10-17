أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوات اليمنية تحرر اللواء 101 فى البقع بمحافظة صعدة معقل الحوثيين

Google+ Print
القوات اليمنية تحرر اللواء 101 فى البقع بمحافظة صعدة معقل الحوثيين القوات اليمنية تحرر اللواء 101 فى البقع بمحافظة صعدة معقل الحوثيين

القوات اليمنية – أرشيفية

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية من تحرير مقر اللواء 101 مشاه ميكانيكى فى جبهة البقع بمحافظة صعدة من مليشيات الحوثيين واستعادت ما به من أسلحة وذخيرة.

وأوضح المركز الإعلامى لقوات المسلحة اليمنية أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة تقوم بعملية نزع الألغام التى زرعتها مليشيات الحوثى قبل هروبها.

وأضاف أن القوات تواصل تقدمهما باتجاه سوق البقع لتطهيره من الانقلابيين وسيطرت فى طريقها على نقطة العواضى التى تربط بين مدينة صعدة ومنفذ البقع الحدودى مع ومحافظة الجوف المجاورة.

كان العقيد مهران القباطى رئيس أركان جبهة صعدة قد صرح أمس أن القوات الشرعية تحاصر اللواء 101.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية