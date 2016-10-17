القوات اليمنية تحرر اللواء 101 فى البقع بمحافظة صعدة معقل الحوثيين

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية من تحرير مقر اللواء 101 مشاه ميكانيكى فى جبهة البقع بمحافظة صعدة من مليشيات الحوثيين واستعادت ما به من أسلحة وذخيرة.

وأوضح المركز الإعلامى لقوات المسلحة اليمنية أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة تقوم بعملية نزع الألغام التى زرعتها مليشيات الحوثى قبل هروبها.

وأضاف أن القوات تواصل تقدمهما باتجاه سوق البقع لتطهيره من الانقلابيين وسيطرت فى طريقها على نقطة العواضى التى تربط بين مدينة صعدة ومنفذ البقع الحدودى مع السعودية ومحافظة الجوف المجاورة.

كان العقيد مهران القباطى رئيس أركان جبهة صعدة قد صرح أمس أن القوات الشرعية تحاصر اللواء 101.

أ ش أ