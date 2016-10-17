نشرةONAا أشرف عبد المنعم رئيسًا لقناة المحور..سمير صبري ضيف راديو 90 90..لميس الحديدي من داخل محطة نووية روسية

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تولى أشرف عبد المنعم، الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، وشقيق الفنان تامر عبد المنعم، مؤخراً، رئاسة قناة المحور خلفًا لأحمد سمير رجب..للمزيد

تدخل كاميرا برنامج “هنا العاصمة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية “CBC”، محطة نووية روسية لتكون “CBC” أول قناة في العالم تنفرد بهذا السبق..للمزيد

تستضيف الإعلامية معتزة مهابة، مقدمة برنامج “لقاء السبت” على الراديو 9090، السبت المقبل، الفنان سمير صبري..للمزيد

يستضيف الكابتن والإعلامي إسلام الشاطر، الليلة، في برنامجه “ملعب الشاطر”، والذي يقدمه على قناة المحور الفضائية، كلاً من الكابتن هشام يكن نجم الزمالك السابق، والكابتن سعيد عبدالعزيز نجم الأهلي السابق..للمزيد