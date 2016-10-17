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رئيس وفد الكونجرس بالقاهرة: مصر دولة ذات أهمية لأمريكا وفي نشر السلام فى المنطقة

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رئيس وفد الكونجرس بالقاهرة: مصر دولة ذات أهمية لأمريكا وفي نشر السلام فى المنطقة رئيس وفد الكونجرس بالقاهرة: مصر دولة ذات أهمية لأمريكا وفي نشر السلام فى المنطقة

الكونجرس الأمريكي – أرشيفية

أكد النائب الجمهوري، مايكل كونواي، رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتى الاستخبارات والخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي، أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وقال كونواى، فى تصريحات للصحفيين عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لوفد الكونجرس اليوم الاثنين، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يخص الإرهاب والتطرف والصراع الذى نخوضه جميعا من أجل هزيمته، مضيفا أنه عبر عن تقديره للدور الذى تقوم به مصر فى العالم العربى ومدى أهمية هذا الدور، كما بحث أيضا تطورات الأوضاع فى سوريا.

وردًا على سؤال حول الحرب التى تخوضها مصر حاليًا ضد الإرهاب ودور الولايات المتحدة فى مساعدتها، قال كونواى إن المعركة طويلة الأمد ومشتركة وعلينا أن نخوضها سويا لإنهاء محاولات التستر وراء الأفكار والمعتقدات لنشر الفوضى والعنف، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نشر قيم الإسلام الحقيقية.

وكان وزير الخارجية قد استقبل فى وقت سابق، اليوم الاثنين، وفدًا من مجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب الجمهورى مايكل كونواي، رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتى الاستخبارات والخدمات العسكرية، وعضوية كل من النائب الجمهورى رالف إبراهام عضو لجنة الزراعة، والنائبة الديمقراطية جوان جراهام عضوه لجنتى الزراعة والخدمات العسكرية.

أ ش أ

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