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نظر طعن مرسي وقيادات الإخوان على في «اقتحام السجون»..غدًا

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نظر طعن مرسي وقيادات الإخوان على في «اقتحام السجون»..غدًا نظر طعن مرسي وقيادات الإخوان على في «اقتحام السجون»..غدًا

أرشيفية

 

تنظر محكمة النقضن غدًا، أولي جلسات الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية “اقتحام السجون”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في شهر يناير 2015 بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 اخرين من قيادات جماعة الإخوان، ومكتب الإرشاد (حضوريًا) والشيخ يوسف القرضاوي و 92 متهما من التنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 21 متهما اخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين.

وذلك لإدانتهم بإقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

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