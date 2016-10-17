مقتل 30 شخصًا فى غارة روسية على قرية عويجل بريف حلب الغربى

لقى 30 شخصًا على الأقل مصرعهم فى غارة روسية على قرية “عويجل” بريف حلب الغربي.ذكرت ذلك قناة (لعربية الحدث) الإخبارية، اليوم الاثنين، فيما لم تشر القناة إلى أى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان قال – فى وقت سابق من اليوم – إن طائرات حربية قصفت بعدة صواريخ مناطق فى حى “المرجة” بمدينة حلب فجر الاثنين، ما أسفر عن انفجارات عنيفة ودمار فى الممتلكات، أدت إلى مقتل 12 على الأقل من ضمنهم ما لا يقل عن 5 أطفال دون سن الـ18، كما لا يزال بعض الجرحى فى حالات خطرة.

وتدور اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وحتى الآن فى محاور (حلب القديمة، وكرم الطراب بمدينة حلب ومحور جندول – بعيدين شمال حلب ومحور الـ 1070 شقة بجنوب غرب حلب) بين الفصائل المقاتلة وجبهة فتح الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى وسط قصف صاروخى مكثف يستهدف مناطق الاشتباكات.

أ ش أ