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تعرض نائب الرئيس الأفغانى لإصابة طفيفة فى كمين لطالبان شمال أفغانستان

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تعرض نائب الرئيس الأفغانى لإصابة طفيفة فى كمين لطالبان شمال أفغانستان تعرض نائب الرئيس الأفغانى لإصابة طفيفة فى كمين لطالبان شمال أفغانستان

عناصر طالبان – صورة أرشيفية

تعرض نائب الرئيس الأفغانى الجنرال عبد الرشيد دوستم، اليوم الاثنين، لإصابة طفيفة إثر كمين نصبته حركة طالبان فى إقليم فارياب شمال أفغانستان.وأكد الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله – بحسب وكالة (خامه برس) الأفغانية – أن الحالة الصحية للنائب الأول للرئيس مرضية وأنه يعانى من إصابة طفيفة نتيجة للهجوم.وكان الرئيس التنفيذى للحكومة يتحدث خلال اجتماع جلسة مجلس الوزراء قبل زيارته إلى المملكة العربية .

وأفادت (خامه برس) بأن حركة طالبان نصبت كمينا لنائب الرئيس الأفغانى فيما كان يمر وسط موكب من قوات الأمن فى طريقه إلى منطقة غورماتش التى سقطت تحت سيطرة طالبان الأسبوع الماضى.

وأشارت إلى أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يتعرض فيها الجنرال دوستم لهجوم من قبل مسلحى طالبان أو ينجو من مؤامرة اغتيال من قبل الحركة.

أ ش أ

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