المرصد السوري: «داعش» يشن حملة تغييرات في قياداته بمدينة الرقة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الاثنين، أن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بحملة تغييرات في قياداته بمدينة الرقة، واستبدالهم بقيادات عراقية.

وأوضح المرصد أن التنظيم الإرهابي أصدر أوامر بإجراء تغييرات في القيادات من الصف الثاني بأجهزة “الحسبة والشرطة والمكتب الأمني للرقة”، وجرى تغيير عدد من هذه القيادات، ونقلها إلى مناطق البوكمال ودير الزور وحمص.

وأضاف المرصد أن التنظيم استقدم قادة من الجنسية العراقية وعينهم في المناطق التي جرى عزل ونقل القيادات منها.

وعلى صعيد متصل، لا يزال التوتر يسود مدينة الرقة، بعد العثور خلال الـ 24 ساعة الماضية، على جثة القيادي في التنظيم “أبو عبادة الشامي” مقتولا، حيث عثر على جثته عند ضفاف نهر الفرات.

وفي نفس الإطار، أعلن المرصد مقتل 119 شخصًا يوم أمس الأحد، في قصف جوي وقصف لقوات النظام وسقوط قذائف وفي ظروف أخرى في شتى أنحاء البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن 15 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم “داعش”، وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة والإسلامية واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة في عدة محافظات.

كما قُتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا إرهابيًا من تنظيم “داعش، والفصائل الإسلامية من جنسيات غير سورية في اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

أ ش أ