أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الدفاع يلتقى وفد من مجلس النواب الأمريكى لبحث التعاون المشترك

Google+ Print
وزير الدفاع يلتقى وفد من مجلس النواب الأمريكى لبحث التعاون المشترك وزير الدفاع يلتقى وفد من مجلس النواب الأمريكى لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع و مايكل كونواى عضو مجلس النواب الأمريكى

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب “مايكل كونواي” رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتى القوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، والذى يزور حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة للحرب علي الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق أول صدقي صبحى، خلال لقاؤه بأعضاء الوفد عن اعتزازه بالتعاون المشترك والعلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وأكد الوفد حرص الولايات المتحدة الأمريكية علي مساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهودها نحو الاستقرار والتنمية بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين