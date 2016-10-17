وزير الدفاع يلتقى وفد من مجلس النواب الأمريكى لبحث التعاون المشترك

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب “مايكل كونواي” رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتى القوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، والذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة للحرب علي الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق أول صدقي صبحى، خلال لقاؤه بأعضاء الوفد عن اعتزازه بالتعاون المشترك والعلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وأكد الوفد حرص الولايات المتحدة الأمريكية علي مساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهودها نحو الاستقرار والتنمية بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.