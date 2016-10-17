مجهولون يلقون زيتا على الدائرى يسبب تصادم مقطورة و3سيارات بمنشية البكارى

كشف مصدر أمنى عن قيام مجهولين بإلقاء كمية من الزيوت أعلى الطريق الدائرى بمنشية البكارى، ما أدى إلى وقوع حادث مرورى بين مقطورة وثلاث سيارات ملاكى، وظهور كثافات مرورية أعلى الطريق للمتجه من الطريق الصحراوى وفى طريقه إلى الزارعى، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

و أضاف المصدر أن بقعة الزيت التى ظهرت أعلى الطريق الدائرى بطول 200 متر وبعرض 3 أمتار، وتسببت فى إرباك الحركة المرورية ووقوع حادث مرورى بين 4 سيارات، حيث فوجئ سائق سيارة نقل ثقيل تحمل رقم ق ه ب 597 بظهور بقعة زيت فقام بالتهدئة من سرعته، وأثناء ذلك تصادف قدوم سيارة ملاكى رقم وص د 814، والسيارة رقم ن م 2941، والسيارة ل و 2575، فاصدموا بالسيارة الأولى و نتج عن ذلك تلفيات بالسيارات و لا يوجد أى مصابين.

و أوضح المصدر أنه تم انتقال قيادات إدارة المرور بالتنسيق مع قيادات مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وقامت سيارتا حماية مدنية بوضع رمال على بقعة الزيت، وتمت إزالتها، وبالاستعلام من المواطنين أكدوا قيام أشخاص بإلقاء كميات من الزيوت على الدائرى و فروا هاربين.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، يفيد بظهور بقعة زيت أعلى الطريق، وظهور كثافات مرورية ناتجة عن حادث مرورى، و أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور بصحبتهم ونش لسحب السيارات وتيسير وتنظيم حركة المرور.