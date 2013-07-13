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توقف إطلاق النار على كمين رفح ونقل 2 من الجنود للمستشفى

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توقف إطلاق النار على كمين رفح ونقل 2 من الجنود للمستشفى توقف إطلاق النار على كمين رفح ونقل 2 من الجنود للمستشفى

توقف، قبل قليل، تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوة أمنية تتمركز بجوار مجلس مدينة رفح.

وقال مصدر أمنى إنه تم نقل اثنين من الجنود لمستشفى رفح العام بعد تعرضهما لصدمة عصبية إثر الهجوم.

وكان المسلحون قد قاموا بإطلاق النار من أسلحة متوسطة وثقيلة تجاه نقطة تمركز القوات التى ردت عليهم ولاذوا بالفرار.

وساد مدينة رفح هدوء تام وخلت الشوارع من المارة والسيارات المتحركة، ونبه الأهالى على بعضهم البعض بعدم التحرك حتى لا تصلهم رصاصات الجيش الذى يستهدف تحركات المسلحين الذين يختبئون بين منازل الأهالى ومناطق المزارع برفح.

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مصر 365