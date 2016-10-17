التحالف الدولى يجتمع فى باريس 25 من الشهر الجارى لبحث معركة الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الاثنين أن أبرز وزراء دفاع الدول المشاركة فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش سيشاركون فى اجتماع يعقد فى 25 الجارى فى باريس لبحث الهجوم على مدينة الموصل فى العراق بشكل خاص.

وبحسب “فرانس برس”، عُلم من مصادر مقربة من وزير الدفاع الفرنسي، أن جان ايف لودريان، أن باريس ستستقبل 12 وزيرًا بينهم وزير الدفاع الأميركى أشتون كارتر فى اجتماع باريس، وإلى جانب وزراء دفاع كندا واستراليا ونيوزيلاندا سيحضر أيضا ثمانية وزراء أوروبيين (بريطانيا والمانيا وبلجيكا وهولندا وايطالاى واسبانيا والنروج والدنمارك). ويضم التحالف حوالى ستين دولة بينها دول عربية واسيوية لكن مستوى تدخلها يتفاوت.

وقالت مصادر الوزير الفرنسى “الهدف هو استعراض وضع التقدم بخصوص الموصل” فيما اطلقت القوات العراقية الاثنين هجومها لاستعادة معقل تنظيم داعش فى العراق، وتدعم قوات التحالف الجيش العراقى وقوات البشمركة (كردية) بعمليات جوية وبالمدفعية والتدريب، واضافت المصادر فى باريس “يجب تجنب بشكل خاص انتقال قوات كبيرة لداعش من منطقة الموصل نحو المنطقة السورية”.

وسيبحث الوزراء ال13 أيضًا تطور الوضع فى سوريا حيث يحتفظ الجهاديون بعدة معاقل، وخصوصا فى الرقة شمال البلاد، وأضافت المصادر نفسها “سيكون الاجتماع مناسبة للتذكير بأهمية استعادة الرقة” مؤكدا فى الوقت نفسه وجود “توافق ممتاز” مع الولايات المتحدة حول هذا الهدف.