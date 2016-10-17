هشام يكن وسعيد عبدالعزيز يقدمان خطة إنقاذ الزمالك في «ملعب الشاطر»

يستضيف الكابتن والإعلامي إسلام الشاطر، الليلة، في برنامجه “ملعب الشاطر”، والذي يقدمه على قناة المحور الفضائية، كلاً من الكابتن هشام يكن نجم الزمالك السابق، والكابتن سعيد عبدالعزيز نجم الأهلي السابق، حيث يقدم الثنائي خطة إنقاذ الزمالك في مباراة العودة مع فريق صن داونز في نهائي بطولة أفريقيا.

ويتحدث الثنائي عن كيفية الثأر في مباراة العودة وأخطاء الفريق الأبيض، التي جعلته يتلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، كما يفتح الضيفان ملف أوجاع الرياضة المصرية، بالاضافة إلى تحليلهما للأسابيع الأولى من منافسات الدوري المصري.