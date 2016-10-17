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روسيا تعلن «هدنة إنسانية» في حلب 20 أكتوبر من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا

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روسيا تعلن «هدنة إنسانية» في حلب 20 أكتوبر من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا روسيا تعلن «هدنة إنسانية» في حلب 20 أكتوبر من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا

الجيش الروسي في سوريا _ أرشيفية

أعلن الجيش الروسي، منذ قليل، تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة حلب يوم 20 أكتوبر القادم من الثامنة صباحًا إلى الرابعة بعد الظهر.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، أكد الجيش الروسي أنه وسلاح الجو السوري سيوقفان القصف الجوي خلال الهدنة المقررة، مشيرًا إلى أنه يمكن لمسلحي فصائل المعارضة مغادرة شرقي حلب إذا أرادوا عبر ممرين بدءًا من الثامنة صباحًا في 20 أكتوبر.

ودعا الجيش الروسي الفصائل المعارضة لإزالة الألغام من الطرقات المؤدية إلى الممرات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون من مغادرة شرقي حلب.

وأكد الجيش الروسي أنه على استعداد لمناقشة أي مبادرة لحل الأزمة في حلب.

وأوضح الجيش الروسي أن الفصائل المعارضة في سوريا تتلقى صواريخ “تاو” الأميركية الصنع المضادة للدبابات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان الغارات الروسية على شرقي حلب، موضحًا أنها تتعمد استهداف المستشفيات.

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