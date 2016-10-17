أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصليب الأحمر: الموصل يشهد كارثة إنسانية ضخمة بسبب الهجوم العسكري

Google+ Print
الصليب الأحمر: الموصل يشهد كارثة إنسانية ضخمة بسبب الهجوم العسكري الصليب الأحمر: الموصل يشهد كارثة إنسانية ضخمة بسبب الهجوم العسكري

جانب من عملية تحرير الموصل _ أرشيفية

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى العراق، سارة الزوقري، اليوم الاثنين، إن الموصل تشهد وقوع كارثة إنسانية ضخمة يزيد من تفاقمها الهجوم العسكرى الذى بدأ اليوم.

وقالت الزوقرى – فى مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) – “إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من المنطقة وباتوا بمثابة نازحين ويتوقع أن ينضم إليهم حوالى مليون آخرين بعد بدء العملية ضد داعش والسكان يفرون بذعر وهلع من الموصل”.

وشددت على أن الصليب الأحمر مستعد لتقديم المساعدة للاجئين، حيث قام بتنظيم مراكز استقبال بشمال المدينة، فضلا عن أن موظفى المنظمة يبذلون جهودا مضنية لمساعدة السكان فى الخروج من المدينة إلى مناطق آمنة.وأشارت إلى أن بغداد تتعرض لحملة من التفجيرات التى تستهدف المدنيين وقد وقع آخرها قبل فترة وجيزة ولم تتوفر حتى معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.

وأوضحت ممثلة الصليب الأحمر أنهم دائما يناشدون كافة الأطراف المتناحرة لكى تسمح لموظفيها بالوصول إلى السكان المدنيين لمساعدتهم.وتابعت المسئول الأممية قائلة “هنا يوجد الكثير من الناس الذين لا يشاركون فى القتال ولكنهم يقعون فى مركز القتال وطبعا لديهم كل الحق فى الوصول إلى مناطق آمنة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا