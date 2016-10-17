وزير الخارجية يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وفدًا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري مايكل كونواي، رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتي الاستخبارات والخدمات العسكرية، وعضوية كل من النائب الجمهوري رالف إبراهام عضو لجنة الزراعة، والنائبة الديمقراطية جوان جراهام عضوه لجنتي الزراعة والخدمات العسكرية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد في بداية اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية واستراتيجيتها، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقة بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض وزير الخارجية بشكل مفصل التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، فضلاً عن التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول أقليم الشرق الأوسط وإنما العالم بأسره، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها ،كما حرص شكرى على تناول التحديات الاخرى المرتبطة بالأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الاوضاع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أجاب خلال اللقاء عن مجموعة الاستفسارات التي أثارها وفد الكونجرس الأمريكي، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي هناك، وفى هذا الصدد، كشف الوفد الأمريكي انه التقي خلال زيارته الحالية لمصر مع مجموعة من اللاجئين السورين، الذين أشادوا بحسن المعاملة التى يلقونها فى مصر، واندماجهم الكامل في المجتمع، وهو الأمر الذي أثنى عليه الوفد الأمريكي وأعرب عن تقديره البالغ له.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي عبر عن تقديره الكبير للجهود التى تقوم بها مصر حالياً على مسار استعادة موقعها الريادي إقليميًا ودوليًا، وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث أكد نواب الكونجرس على ضرورة تنمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتقديم الدعم لمصر لمساعدتها على مواجهة التحديات المختلفة.