بالصور.. وزيرة التضامن تستقبل مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب للقلب

المراسل – عمر جمال:

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، حيث حضر الدكتور مجدي يعقوب وأعضاء مجلس الإدارة لعرض خطط المؤسسة في التوسع لإقامة مركز جديد على مساحة 28 فدانًا، غرب أسوان، من شأنه أن يضيف 300 سرير الى القدرة الاستيعابية للمؤسسة، وكذلك معهد للأبحاث العلمية الاكاديمية واستراحة فندقية للمرضى والمرافقين لهم.

وقد قام الدكتور مجدي يعقوب، بتقديم دعوة للوزيرة لافتتاح المشروع يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري، وتمت مناقشة التقرير السنوي عن أداء المؤسسة وخططها للتعاون العلمي والشراكة مع “امبريال كوليدج” بإنجلترا، حيث سيتيح القيام بأبحاث علمية مشتركة ومنح درجات علمية للدارسين والباحثين المصريين في هذا المعهد.