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سيف بن زايد يتسلم عضوية "كلنا شرطة"

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سيف بن زايد يتسلم عضوية "كلنا شرطة" سيف بن زايد يتسلم عضوية "كلنا شرطة"

تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مكتبه العضوية رقم /3/ لمبادرة " كلنا شرطة" والتي تهدف إلى الارتقاء بقيم السعادة والإيجابية في المجتمع وتحقيق مزيد من الأمن في إمارة أبوظبي وجعلها من أكثر المدن العالمية سعادة ورخاء.

سلم  العضوية إلى سموه .. معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي .. حيث شكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القائمين على المبادرة .. مؤكدا أهميتها في التوعية المجتمعية بما يعزز التعاون المشترك بين الشرطة والمجتمع في تحقيق أهداف وتطلعات القيادة نحو الحفاظ على مكتسبات الوطن. 

من جهته قال معالي قائد عام شرطة أبوظبي إننا نعول كثيرا على تحقيق المبادرة لأهدافها لتكون حافزا إضافيا للجميع دون استثناء للسير على خطى القيادة العليا في الانضمام إلى المبادرة وتحقيق بعد جديد في العمل الشرطي من خلال الشراكة المجتمعية الفاعلة.  

وأكد حرص شرطة أبو ظبي على تعزيز شراكاتها المجتمعية سعيا لتحقيق استراتيجيتها في زيادة ثقة المجتمع في الشرطة في سعيها لمكافحة الجريمة والحد منها .. مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن هذه الجهود المستمرة في تطوير العمل الشرطي.

حضر تسليم العضوية .. اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبو ظبي بالإنابة وعدد من كبار الضباط.

وتعد مبادرة " كلنا شرطة " جزءا من جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتطوير أبجديات العمل الشرطي وتبني أدوات جديدة من شأنها النهوض بدور الشرطة من جهة وتعزيز انخراط أفراد المجتمع في الشأن الأمني على صعيد حماية مكتسباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه الأمور التي تمس أمنهم مباشرة وفي أحيائهم وتجمعاتهم السكنية ليكون دورهم مكملا لدور الشرطة ومكرسا لمفهوم الشراكة المجتمعية بما ينعكس إيجابا على مخرجات العمل الشرطي.

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