الإمارات تدشن قسماً قنصلياً ومركزاً جديداً لإصدار التأشيرات في نيودلهي

افتتح محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، القسم القنصلي ومركزاً جديداً لإصدار التأشيرات في العاصمة الهندية نيودلهي.

ويعتبر هذا المركز السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بهدف إصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات.

حضر الافتتاح، سعادة نجيب جنق حاكم ولاية نيودلهي، وأحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ورحاب المنصوري مدير مركز التأشيرات في نيودلهي، وعدد من كبار المسؤولين بالجمهورية الهندية.

ويهدف افتتاح قسم الخدمات القنصلية الجديد إلى تسهيل إصدار التأشيرات الإماراتية للأفراد والمقيمين في الهند، ما من شأنه تعزيز دخول العاملين الهنود لدولة الإمارات من خلال تسهيل وتسريع إجراءات دخولهم عبر البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في كلمته الافتتاحية بمناسبة تدشين المركز عن تقديره للجهود المبذولة والدور البناء والمثمر للحكومة الهندية في تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة والتي تشهد تطورا في مجالات متعددة.

وأكد أن تدشين القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات السادس لدولة الإمارات في نيودلهي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في القطاع القنصلي وتحسين خدمة المتعاملين، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول فئة العمال الهنود إلى الدولة عبر البوابات الالكترونية بمنافذ الدولة.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة في مركز إصدار التأشيرات تتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة في مجال إصدار التأشيرات وتهدف إلى تحسين خدمة العملاء.

من جانبه، ذكر نجيب جنق حاكم ولاية نيودلهي في كلمته أن افتتاح القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات الجديد في نيودلهي يعتبر إنجازاً مهماً على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإيجابية، مشيدا بالنظام المتبع في مركز إصدار التأشيرات والذي يعتبر من أكفأ الأنظمة المستخدمة وبمعايير عالمية، والذي يختصر المدة الزمنية لتقديم الطلب واستخراج التأشيرة.

ويتبنى مركز خدمة إصدار التأشيرات الجديد أرقى التقنيات المعروفة عالمياً في تنفيذ عملياته وتقديم خدماته.

ويلتزم المركز بتبني أرقى الممارسات المعروفة دولياً في مجال إصدار التأشيرات، لتحقيق رضى العملاء، وبحيث يكون بمقدور المواطنين الهنود الراغبين بالعمل في دولة الإمارات تقديم الوثائق الضرورية، والفحوصات البيومترية والشهادات الطبية الصادرة عن الهيئات الطبية المعتمدة في المركز الجديد للحصول على التأشيرات الإماراتية.

ومن مهام مركز الخدمات الجديد: التأكد من صحة جواز السفر الأصلي، ومسح البيانات البيوميتيرية "بصمة العين البصمة العشرية، بصمة الوجه" والفحوصات الطبية المسبقة والتي يمكن أصدارها من خلال عشرة مراكز صحية في نيودلهي والمعتمدة من اتحاد المراكز الطبية المعتمد في دول الخليج العربية "جامكا"، وذلك لعدم دخول أشخاص يحملون الأمراض المعدية، إضافة إلى تجنب تكلفة الاستقدام والحجر الصحي والترحيل وتحسين مستوى خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات قنصلية متميزة حسب المعايير العالمية، ومعايير مكتب رئاسة مجلس الوزراء سبع نجوم وتسهيل دخول القادمين لدولة الإمارات عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ.

يشار إلى أن وزارة الخارجية ستقدم من خلال مركز التأشيرات كافة الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول بالتعاون مع وزارة الداخلية في منظومة إلكترونية متكاملة، في إطار عال من الضوابط الأمنية وتحقيق أقصى حماية لجميع معاملات التأشيرات لدخول الدولة.