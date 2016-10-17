مديرو إدارات التضامن بالوادى الجديد يطلبون إلغاء ندب وكيل المديرية

طلب مديرو الإدارات ورؤساء الاقسام بمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، فى مذكرة رسمية من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلغاء ندب القائم بأعمال وكيل مديرية التضامن بالمحافظة والمنتدب منذ شهر يناير 2016 من وزارة التضامن الاجتماعي للعمل كوكيل للمديرية.

ولم يتم تعيين مدير عام للمديرية حتى الآن، منذ إحالة ابراهيم محمد المدير السابق إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش القانونية حيث تقدم مديرو الإدارات بالمذكرة للوزيرة لعدم قدرة القائم بأعمال وكيل المديرية على إدارة المديرية بفاعلية ونجاح.

وعقد مديرو الإدارات اجتماعا حضره 17 مدير في وجود القائم بأعمال وكيل المديرية حيث تمت مناقشة حالة العمل المتوقف بالمديرية وأكد وكيل المديرية خلال الاجتماع موافقته على قرار الاجتماع حيث تمت الموافقة على تنحي القائم بأعمال الوكيل وإسناد العمل لأحد القيادات ورفع مذكرة لوزيرة التأمينات لإلغاء ندب الوكيل وترقية أي قيادة بالمديرية للعمل بديلا عن وكيل المديرية لضمان حسن سير العمل وانتظامه بالقطاع .

توقيع مديرى إدارات التضامن الاجتماعى على طلبهم للوزيرة

مذكرة من مديرى إدارات التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد

مذكرة مقدمة للدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى