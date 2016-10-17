رئيس جامعة بني سويف يحيل مسئولي بوفيه كلية التربية الرياضية للنيابة العامة‎

أحال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، المسئولين عن البوفيه بكلية التربية الرياضية بالجامعة، إلى النيابة العامة على خلفية الإهمال والتقصير مما أدى إلى اشتعال النيران داخل البوفيه بالمخالفة للتعليمات، وذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من مدير أمن الكلية، ومذكرةعميد الكلية، حيث تتخلص الواقعة في قيام عمال البوفيه الخاص بالكلية، وهم: “محمد.ن.ع”، و “محمد.س.م”، بتجهيز الأطعمة للطلاب داخل البوفيه، وحدث قطع في الخرطوم الموصل لأسطوانة البوتاجاز، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل البوفيه وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة أفراد الأمن الإداري، وطلاب الكلية والعاملين باستخدام طفايات الحريق.

وأسفر الحريق عن تدمير الزجاج الخاص بالبوفيه، وتدمير وتلف ثلاجة حفظ الأطمعة، وإصابة الطالب ضياء محمد سعد، والمقيد بالفرقة الرابعة بحالة اختناق.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الإهمال والفساد وجهين لعملة واحدة، وأن محاربتهما مطلب وطني والإهمال وعدم مراعاة أبسط قواعد الأمن والسلامة التي تؤدي في النهاية إلى عواقب وخيمة، قد لا يتم تداركها، مما يؤثر على سلامة المنشآت ويعرقل أداء المؤسسة التعليمية لمهامها المنوطة بها، ويتيح لكل من تسول له نفسه في انتهاز الفرصة لدخول عناصر تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وأن الجامعة اخذت على عاتقها التصدي بكل حزم وقوة لكافة اشكال وأنماط الإهمال وإرساء مبدأ المحاسبة.