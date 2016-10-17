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القبض علي تشكيل عصابي متخصص في سرقة طيور المنازل ببني سويف‎

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القبض علي تشكيل عصابي متخصص في سرقة طيور المنازل ببني سويف‎ القبض علي تشكيل عصابي متخصص في سرقة طيور المنازل ببني سويف‎

أرشيفية

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف منذ قليل، علي تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد متخصص في سرقة الحمام والطيور من المنازل بقرية بني سليمان دائرة مركزبني سويف، عقب محاولة الأهالي الأمساك بهم.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بإلقاء القبض علي 4 أشخاص بقرية بني سليمان دائرة مركز بني سويف، أثناء سرقتهم حمام وطيور من داخل مزرعة بناحية القرية، ومحاولة الأهالي الأمساك بهم، وهم : “جبالي.ش.ع”، 35 عام، عامل، و “أحمد.س.ع”، 29 سنة، فلاح، و “إسلام.ش.م”، 25 عام، عاطل و “أحمد.ع.م”، 23 سنة عاطل.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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