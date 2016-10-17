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اختيار كمال عامر لرئاسة لجنة «الدفاع والأمن القومى» بالبرلمان

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اختيار كمال عامر لرئاسة لجنة «الدفاع والأمن القومى» بالبرلمان اختيار كمال عامر لرئاسة لجنة «الدفاع والأمن القومى» بالبرلمان

اللواء كمال عامر

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على اختيار اللواء كمال عامر لرئاسة اللجنة، حيث تنازل اللواء أسامة راضى عن الترشح لرئاستها، وذلك بعد تدخل على عبد العال، رئيس مجلس النواب لإحداث التوافق فيها.

فيما تم اختيار كل من النائب أسامة راضي واللواء يحي كدواني على مقعدى الوكيلين، واللواء أحمد عبد التواب بأمانه السر، وطالب عامر من هيئة المكتب مساندته خلال الفتره القادمة.

وقال عدد من أعضاء اللجنة، إن على عبد العال، هنأ اللجنة وأبدى ارتياحة لاستقرار أعضاء اللجنة على التوافق على هيئة المكتب السابقة.

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